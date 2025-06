Da David Bowie a Csaba dalla Zorza Gran finale per la Città dei lettori

Prepariamoci a un finale indimenticabile alla Città dei Lettori: un racconto di David Bowie scritto da Andrea "Andy" Fumagalli, cofondatore dei Bluvertigo, chiuderà in grande stile questa straordinaria edizione. Un'occasione unica per immergersi nel mito del Duca Bianco e vivere un’esperienza culturale coinvolgente, circondati dalla suggestiva cornice di Villa Bardini. Non mancate questa sera alle 19 sul belvedere: il sipario si alza su un evento che resterà nel cuore di tutti.

Sarà un racconto del mito di David Bowie firmato da Andrea ’Andy’ Fumagalli, iconico cofondatore dei Bluvertigo, a far calare il sipario su La città dei lettori, il festival che catalizza ogni anno a Villa Bardini, i protagonisti della letteratura contemporanea, promosso da Fondazione CR Firenze e a cura di Wimbledon Aps, con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento per questa sera alle 19 sul belvedere per l’evento conclusivo della kermesse, che in questa ottava edizione ha contato oltre cento ospiti per cinque giornate tra presentazioni, talk, reading e iniziative speciali. Da non perdere durante la giornata anche l’incontro con Csaba dalla Zorza, autrice e conduttrice tv – nota per i programmi ’Cortesie per gli ospiti’ e ’Bake Off Italia’ – da oltre 800mila follower su Instagram, che alle 16,30 sulla terrazza introdurrà al pubblico il suo esordio al romanzo con ’ La governante ’ (Marsilio), racconto intimo e universale, che tocca corde profonde della condizione femminile oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da David Bowie a Csaba dalla Zorza. Gran finale per la Città dei lettori

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: David Bowie Città Lettori

Le foto di Lady Diana con David Bowie. Che da palazzo chiesero di tener nascoste - Le foto segrete di Lady Diana insieme a David Bowie, custodite gelosamente per quasi quarant’anni, sono finalmente emerse.

David Bowie - Space Oddity [Valerian and the City of a Thousand Planets Soundtrack]