Custodi del Tempo | L' Ottocento Napoletano e i Tesori Librari dell' Avvocatura dello Stato di Napoli

XIX secolo, un periodo di rinascita culturale e innovazione. I custodi del tempo e i tesori librari dell’Avvocatura dello Stato di Napoli si uniscono per celebrare questa era d’oro, grazie a una mostra permanente che rivela il fascino senza tempo della pittura napoletana. Un'occasione unica per immergersi nell'anima artistica di una città che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'arte. La cultura partenopea aspetta solo voi per essere scoperta.

L'Avvocatura Distrettuale di Napoli è lieta di annunciare la riapertura al pubblico di una significativa mostra permanente dedicata alla pittura napoletana dell'Ottocento. Questa esposizione, curata con dedizione, offre uno sguardo approfondito sul vibrante panorama artistico partenopeo del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Custodi del Tempo: L'Ottocento Napoletano e i Tesori Librari dell'Avvocatura dello Stato di Napoli

In questa notizia si parla di: Avvocatura Ottocento Napoli Custodi

Free tour "Napoli Ottocento" - Avvocatura dello Stato di Napoli - Vieni a scoprire la collezione ottocentesca dell'Avvocatura dello Stato di Napoli! La visita, totalmente gratuita, è promossa dalla Associazione Aenea, ed avrà una durata di circa 90 minuti ... Segnala napolitoday.it

Napoli, l'avvocatura per l'Ucraina - Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli ha istituito un "contact ... di sostegno alle sfortunate vittime della guerra. L’Avvocatura napoletana, con il meraviglioso volontariato ... napoli.repubblica.it scrive

Visita guidata gratuita alla mostra "Napoli Ottocento" - Sulla scorta della riapertura della collezione permanente di pittura dell'Ottocento napoletano dell'Avvocatura dello Stato di Napoli, l'Associazione AeneA propone una visita guidata gratuita ai ... Segnala napolitoday.it