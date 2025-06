Cure palliative per i bimbi Uno speciale ‘Giro d’Italia’

Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche torna per la terza volta a Bologna, portando un messaggio di speranza e vicinanza ai più piccoli e alle loro famiglie. Questa biciclettata speciale, che parte dall’ospedale Maggiore e si ferma ai Giardini Margherita e al Policlinico Sant’Orsola, mira a sensibilizzare sulla dignità dei bambini con disabilità gravissima e inguaribile, dimostrando che l’amore e il supporto non hanno limiti. Un gesto di solidarietà che invita tutti a riflettere e condividere.

"La disabilità non deve essere allontanata, ma tenuta vicino". Anche quando è "gravissima e inguaribile". Con questo spirito il Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche fa capolino per la terza volta sotto le Due Torri, organizzando una biciclettata speciale che dall'ospedale Maggiore è arrivata ai Giardini Margherita, con una tappa al Policlinico Sant'Orsola. L'iniziativa della Fondazione Maruzza intende sensibilizzare la popolazione sui diritti e i servizi per i piccoli pazienti affetti da patologie complesso e inguaribili e le loro famiglie, dando loro dignità. Un lavoro svolto dall'Azienda Usl e dal Sant'Orsola: "Noi ci occupiamo della difussione delle cure palliative pediatriche a livello territoriale, ospedaliero e con Fondazione Hospice Seràgnoli – sottolinea Silvia Soffritti, responsabile programma Bambino Cronico Complesso Ausl –.

