cure fisiche grazie ai cani le donazioni

Nel cuore di Lajatico nasce un progetto innovativo che unisce amore e riabilitazione: grazie alle donazioni, il Parco Canile La Valle Incantata, gestito da Amici Animali a 4 Zampe, mira a potenziare le cure fisiche e i percorsi di rieducazione comportamentale dei cani. Un’attenzione speciale agli aspetti emotivi, per favorire adozioni positive e durature. Scopri come ogni donazione può trasformare la vita di un cucciolo in cerca di una famiglia.

LAJATICO Potenziare le cure fisiche dei cani ma anche i percorsi di riabilitazione comportamentale e sociale degli animali, con la cura di un addestratore cinofilo, in modo da tenere conto anche degli aspetti emotivi e arrivare ad una positiva adozione. È questo l'obiettivo del nuovo programma promosso dal Parco Canile La Valle Incantata di Lajatico, gestito dall'associazione Amici Animali a 4 Zampe, che lancia il progetto 'Cura Animali in Valdera', sostenuto dall'8xmille dell'Unione Buddhista Italiana. "La cosiddetta Pet therapy appartiene al passato – spiega Rossella Prosperi, fondatrice dell'associazione e del Parco Canile – oggi non è più empirica, ma si fonda su una validazione scientifica e regole di gestione.

