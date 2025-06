Cupra Tavascan | i vantaggi del noleggio a lungo termine sulla versione Endurance

Scopri il piacere di guidare la Cupra Tavascan Endurance, l’elettrica dal design innovativo e prestazioni sorprendenti. Con un’autonomia di 569 km, questa versione in promozione fino al 30 giugno 2025 offre vantaggi esclusivi grazie al noleggio a lungo termine: pagamenti mensili contenuti da 395 euro e una vasta gamma di servizi inclusi. Scegli la libertà di muoverti senza pensieri e vivi un’esperienza di guida all’avanguardia.

In questa notizia si parla di: Cupra Tavascan Versione Endurance

