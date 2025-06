Cuoco paga 6 500 euro per imparare a lavorare sugli yacht ma era una truffa | un 36enne a processo

Un giovane di 36 anni prometteva un corso esclusivo per diventare chef sugli yacht, chiedendo ben 6.500 euro. Ma si trattava di una truffa: il suo vero scopo era ingannare un collega e intascare i soldi senza offrire alcun servizio reale. Ora, il processo è in corso e il pubblico ministero ha richiesto sei mesi di reclusione per il truffatore. Continua a leggere questa storia di inganno e beffa nel mondo della cucina di lusso.

