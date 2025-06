Cuciniamo insieme | tarte tatin profumata

Cuciniamo insieme una tarte tatin profumata, un dolce che racchiude un segreto speciale. Immaginate di sorprendere grandi e piccini con questa delizia nata da un’esigenza, tra tradizione francese e il nostro tocco italiano. Ma niente paura: anche se scherziamo sulla presidenza, questa torta è davvero irresistibile! Scopriamo insieme come realizzarla, passo dopo passo, per rendere ogni momento più dolce e originale.

E' un segreto. shii avevamo consigliato alla presidenza del Consiglio di fare questa ricettina per Emmanuel Macron in visita a palazzo Chigi! E' uno scherzo, è ovvio, ma questa preparazione è un giusto mix tra i nostri orti e la tradizione francese che nasce da una distrazione: si narra che all'Hôtel du Pin d'Or gestito dalle sorelle Stephanie e Caroline Tatin a Lamotte-Beuvron, Stephanie intenta a preparare una torta di mele per la colazione in gran fretta spalmò burro, zucchero e fette di mela direttamente nella teglia dimenticandosi di mettere la pasta brisé alla base. Non si perse d'animo, ricoprì gli ingredienti con l'impasto ed ecco la Tarte Tatin.