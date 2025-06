Cristiano Ronaldo un altro trofeo nella sua bacheca infinita | si fa male non guarda i rigori e poi piange di gioia

Cristiano Ronaldo aggiunge un altro trofeo alla sua già immensa collezione, dimostrando che la passione e la determinazione non hanno età. Nonostante un infortunio e il nervosismo davanti ai rigori, il suo volto si riempie di lacrime di gioia, testimonianza di un'anima vincente. Un campione di 40 anni, con 36 trofei al suo attivo, può permettersi di vivere ogni emozione come la prima, perché nel suo cuore la vittoria è eterna.

Un ragazzo di 40 anni che vince il suo 36esimo trofeo in carriera può piangere di gioia? Può vivere i calci di rigore di una `misera` (se confrontata. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

