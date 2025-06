Cristiano Ronaldo aggiunge la Nations League alla sua bacheca infinita | si fa male non guarda i rigori e poi piange di gioia

Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse che non smette mai di sorprenderti, aggiunge un altro trofeo alla sua sterminata bacheca, dimostrando che l’età è solo un numero. Nonostante un infortunio e i momenti di tensione ai rigori, il suo cuore esplode di gioia. A 40 anni, vincere il 36esimo titolo non è solo una conquista, ma la prova che la passione e la determinazione non conoscono età. E sì, anche lui può lasciarsi andare alle emozioni più pure.

Un ragazzo di 40 anni che vince il suo 36esimo trofeo in carriera può piangere di gioia? Può vivere i calci di rigore di una `misera` (se confrontata. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

