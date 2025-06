Crisi in maggioranza il sindaco | Basta ricatti politici Scontro aperto con i Moderati

La crisi in maggioranza scuote Aversa: il sindaco Franco Matacena rompe gli schemi e si rimette alla volontà del consiglio comunale, affrontando un momento cruciale con il rendiconto in agenda. Una sfida che mette in discussione ricatti politici e scontri aperti, proiettando la città verso un nuovo equilibrio. La verità di Matacena sul decreto di rimodulazione sarà determinante per il futuro amministrativo di Aversa…

Il sindaco di Aversa, Franco Matacena, dopo il rifiuto delle nuove deleghe proposte ai suoi assessori esce allo scoperto e si rimette alla volontà del consiglio comunale, con il rendiconto alla prova dell'aula in programma il 19 giugno. La verità del sindaco "Il decreto di rimodulazione.

