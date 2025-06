Crisi abitativaUnione Europea in campo

L'emergenza abitativa in Europa richiede risposte tempestive e innovative. La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica per rivedere le norme sugli aiuti di Stato, con l'obiettivo di garantire maggiore flessibilità e sostenere concretamente chi è più vulnerabile. Un passo importante per affrontare la crisi sociale e creare un mercato immobiliare più equo e accessibile a tutti. Le nuove norme arriveranno dopo l’estate, segnando un punto di svolta nel contrasto all’emergenza sociale.

23.00 Più flessibilità negli aiuti di Stato per gli alloggi. L'Unione Europea torna ad occuparsi di alcuni dei dossier lasciati in attesa nel 2025: uno è quello della crisi abitativa.La Commissione ha aperto una consultazione pubblica per rivedere le norme sugli aiuti di Stato sull'emergenza alloggi che si conclude a luglio,con nuove norme dopo l'estate. Teresa Ribera, vice presidente esecutiva Transizione, parla di emergenza sociale:"Troppe famiglie e troppi giovani non riescono a permettersi una casa dignitosa". E' crisi abitativa-sociale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

