Cresima per 29 giovani e adulti nella solennità di Pentecoste

Sono 29 le persone, giovani e adulti, uomini e donne, che domenica mattina, 8 giugno, nella celebrazione solenne di Pentecoste, in cattedrale, hanno ricevuto la Cresima dal vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi. Il Vescovo li ha invitati a sentirsi, insieme, parte del corpo di Cristo, membra. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cresima per 29 giovani e adulti nella solennità di Pentecoste

