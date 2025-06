Craviglia incidente in bicicletta | 41enne ferito

Una tranquilla domenica di relax si è trasformata in un momento di paura a Craviglia, quando un uomo di 41 anni è stato coinvolto in un incidente in bicicletta nella suggestiva area di Pian dei Teri. Le prime ore del mattino sono state interrotte da un episodio che ha richiesto interventi tempestivi da parte dei soccorsi, lasciando la comunità in apprensione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma cosa è successo esattamente?

Arezzo, 8 giugno 2025 – Momenti di paura si sono vissuti stamattina a Craviglia per un uomo di 41 anni, che è rimasto ferito in un incidente in bicicletta. L’incidente è avvenuto in località Pian dei Teri, in un'area boschiva nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo. Una domenica che dovev essere di relax che però ha riservato momenti di paura per il quarantunenne che si è infortunato e questa mattina, alle ore 10,32, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto è intervento anche l'elisoccorso Pegaso 1, per trasportare in ospedale all’azienda ospedaliera di Careggi il quarantunenne che nella caduta è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Craviglia, incidente in bicicletta: 41enne ferito

In questa notizia si parla di: Incidente Craviglia Bicicletta Ferito

Incidente con la bici nei boschi di Cavriglia, 41enne con il Pegaso a Careggi - Un uomo di 41 anni è rimasto ferito questa mattina, intorno alle 10.30, in località Pian dei Teri, nei boschi del comune di Cavriglia. L’uomo era in bicicletta, per cause da chiarire sarebbe caduto sb ... Da valdarnopost.it

Bicicletta contro auto. Ferito 57enne - Bici finisce contro un’auto. Brutto incidente ieri sera in via Primo Maggio, un ciclista è rimasto ferito. Secondo una primissima ricostruzione della polizia locale del Nuovo circondario ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Auto travolge bicicletta sul lungotevere. Morto ciclista 27enne, ferito automobilista - Le pattuglie del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute la scorsa notte sul lungotevere Maresciallo Cadorna, in prossimità di via Roberto Morra di Lavriano, a Roma, per ... Si legge su informazione.it