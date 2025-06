Cpl oltre 5 milioni di utile Bilancio ai massimi storici

Il 2024 – ha esordito il presidente Paolo Barbieri – rappresenta un anno di straordinari successi per Cpl Concordia, con un utile record superiore ai 5 milioni di euro e un bilancio ai massimi storici. Questa performance eccezionale riflette l’impegno del gruppo nel settore energetico, tradizionale e rinnovabile. I soci potranno gioire di un ristoro di 2 milioni di euro, testimonianza della solidità e della crescita continua dell’azienda.

Sono lusinghieri i risultati 2024 di Cpl Concordia, gruppo cooperativo multiservizi attivo nell’ambito delle energie tradizionali e rinnovabili, che distribuirà un ristoro ai soci di 2 milioni di euro, raddoppiando la somma erogata l’anno scorso. Lo ha stabilito l’assemblea dei soci che si è riunita venerdì per esaminare i dati dell’esercizio finanziario del 2024. "Il 2024 – ha esordito il presidente Paolo Barbieri – rappresenta un anno di risultati importanti per Cpl Concordia. Con un valore della produzione in crescita e un miglioramento dei principali indicatori economici e finanziari, è tra i miglior risultati degli ultimi 15 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cpl, oltre 5 milioni di utile. Bilancio ai massimi storici

