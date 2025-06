cotonificio olcese incontri anti crisi

Il Cotonificio Olcese di Cogno, simbolo storico della Val Camonica, affronta con determinazione le sfide del mercato tessile attraverso incontri anti-crisi e dialogo tra sindacati, istituzioni e proprietà. Con 60 dipendenti, principalmente donne, l’azienda rappresenta un pilastro per la comunità locale e il suo futuro. In un contesto di incertezza, il senso di responsabilità e l’impegno congiunto diventano essenziali per garantire un domani stabile e sostenibile.

Si continua a lavorare in Val Camonica per dare un futuro al Cotonificio Olcese di Cogno, realtà industriale che per la valle non è solo un’azienda, ma parte della sua storia. C’è preoccupazione per la tenuta occupazionale: sono 60 i dipendenti, in maggioranza donne, in attività nello stabilimento. Nei momenti di confronto promossi nei giorni scorsi da sindacati e istituzioni, la proprietà ha ribadito le criticità del mercato del tessile, un calo di fatturato, difficoltà economiche e finanziarie, problemi nei rapporti con gli istituti bancari che non permettono investimenti in nuovi progetti, mettendo di fatto in discussione il futuro del sito produttivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it