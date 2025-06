Così ubriachi da finire in ospedale incidenti e una presunta aggressione | sabato notte di emergenze nel Comasco

Sabato notte nel Comasco è stata teatro di episodi drammatici legati all’eccesso di alcol, con incidenti e situazioni di emergenza. La serata si è aperta con un’auto ribaltata in via Canturina a Senna Comasco, coinvolgendo una ragazza di 19 anni. Le sue condizioni, inizialmente critiche, si sono poi stabilizzate, ma l’episodio ha acceso i riflettori sui rischi dell’abuso di sostanze durante le consuete uscite notturne, lasciando spazio a riflessioni sulla sicurezza e la responsabilità.

