Così i terroristi reclutano minorenni online in Europa il ruolo dell’Intelligenza artificiale | Attenzione alla narrazione eroica e vittimistica

In un’epoca dominata dal digitale, i terroristi stanno sfruttando l’online per reclutare minorenni in Europa, diffondendo immagini e messaggi estremisti che manipolano e vulnerabilizzano i più giovani. Europol ha intercettato questa minaccia, bloccando oltre duemila link di propaganda e materiale di radicalizzazione, rivelando un inquietante nuovo fronte nella lotta al terrorismo. È urgente comprendere e contrastare questa insidiosa forma di sfruttamento digitale per proteggere il nostro futuro.

Immagini e video di bambini con messaggi estremisti. E materiali che offrivano indicazioni ai genitori radicalizzati su come crescere futuri jihadisti. È la scoperta fatta in queste ore da Europol, che ha coordinato un'operazione contro lo sfruttamento e la radicalizzazione dei minori online. Le autorità hanno segnalato e bloccato oltre duemila link che rimandavano a propaganda jihadista e terroristica. Europol ha istituito infatti una nuova task force operativa per contrastare la crescente tendenza al reclutamento di giovani criminali in attività criminali organizzate.

