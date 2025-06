Cos’è Flyeye il cacciatore italiano di asteroidi e comete | funziona come l’occhio di una mosca

Cos’è Flyeye, il cacciatore italiano di asteroidi e comete? Questo innovativo telescopio, che funziona come l’occhio di una mosca, rappresenta il più potente strumento di difesa planetaria dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Collocato temporaneamente a Matera e presto in Sicilia, monitora costantemente il cielo per individuare minacce provenienti dallo spazio. Flyeye è il futuro della ricerca e della protezione terrestre, un vero baluardo contro le collisioni catastrofiche.

Il telescopio Flyeye ha aperto per la prima volta il suo “occhio” verso il cosmo. Si tratta del più potente strumento di difesa planetaria dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Flyeye è stato collocato temporaneamente presso il Centro di Geodesia Spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) a Matera. Presto sarà trasferito sul Monte Mufara, in Sicilia, da dove parteciperà all’impegno globale di monitoraggio del cielo terrestre. (ASI FOTO) – Notizie.com Stando a quanto hanno fatto sapere gli esperti dell’Asi, è l’inizio di una nuova fase nella sorveglianza del cielo alla ricerca di nuovi asteroidi e comete vicini alla Terra. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cos’è Flyeye, il cacciatore italiano di asteroidi e comete: funziona come l’occhio di una mosca

In questa notizia si parla di: Flyeye Occhio Cacciatore Italiano

Flyeye: l’unico telescopio cacciatore di asteroidi - A proteggere la Terra da asteroidi e detriti spaziali fuori controllo sarà una tecnologia italiana: è il telescopio Flyeye, un innovativo “occhio ... solo un successo italiano, è anche ... corrierenazionale.it scrive

S’apre l’occhio del Flyeye sul cielo di Matera - Il nuovo difensore planetario dell'Agenzia spaziale europea ha spalancato per la prima volta il suo occhio composito sul cosmo, osservando il cielo sopra Matera. È un telescopio di nome Flyeye e la su ... media.inaf.it scrive

Ottenuta in Italia la "prima luce" del telescopio europeo Flyeye per la difesa planetaria - Il telescopio Flyeye dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha ottenuto la sua “prima luce”, dando ufficialmente inizio alla sua attività di sorveglianza spaziale. Durante questa fase inaugurale, il tele ... Riporta informazione.it