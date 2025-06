Cose che ai maschi nessuno dice | raccontare ai figli le emozioni contro lo stereotipo dell’uomo forte

Ma cosa succede quando queste regole vengono messe in dubbio? "Cose che ai maschi nessuno dice" di Alberto Pellai apre un dialogo necessario, sfidando gli stereotipi e promuovendo l’espressione autentica delle emozioni. È un invito a rompere il silenzio, a mostrare vulnerabilità e a costruire relazioni più genuine tra padri e figli. Perché cambiare le regole significa anche cambiare il modo in cui viviamo e ama...

“Il cromosoma Y impone regole precise alle quali si deve obbedire.” Così si apre “ Cose che ai maschi nessuno dice. Baciare, fare, dire ” (Feltrinelli), l’ultimo libro di Alberto Pellai, psicoterapeuta e padre con introduzione di Gino Cecchettin. Ma le regole di cui parla non sono scritte nel DNA: sono incise nella cultura, trasmesse sottovoce, scolpite nei silenzi tra padri e figli. Regole che insegnano a non piangere, a non chiedere aiuto, a soffocare tutto ciò che può sembrare debole. Come se essere uomo volesse dire solo questo: trattenere, nascondere e resistere. Anche quando fa male. Con il suo stile diretto e empatico, Pellai costruisce un libro che è un ponte tra padri e figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

