Cosa succede se Portogallo-Spagna finisce in pareggio

Se Portogallo e Spagna dovessero pareggiare nella finale della Nations League all’Allianz Arena di Monaco, la sfida proseguirà con tempi supplementari, regalando ai tifosi un emozionante spettacolo extra. Solo così si determinerà la nazione campione, aggiungendo un tocco di suspense irresistibile a questa storica rivalità calcistica. La tensione è alle stelle: chi si aggiudicherà il titolo?

Portogallo e Spagna stanno disputando la finale della Nations League all`Allianz Arena di Monaco di Baviera. In caso di pareggio la partita continuerà. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

