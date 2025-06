Cosa sta succedendo tra Elon Musk e Donald Trump

La scena politica statunitense è in fermento: Elon Musk, dopo un'accusa infamante poi ritirata da X, decide di rompersi definitivamente con Donald Trump e propone la creazione di un nuovo partito, “The America Party”. Una mossa che scuote la destra americana, preoccupata che questa divisione possa favorire i democratici come nel 1992. Quali saranno le conseguenze di questo audace cambio di rotta? Scopriamolo insieme.

In questa notizia si parla di: Elon Musk Donald Trump

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due? - Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

Donald #Trump ed Elon #Musk sono ai ferri corti, e lo scontro rischia di avere ripercussioni miliardarie. Il presidente Usa minaccia di colpire SpaceX e Tesla, mentre l’imprenditore può mettere a rischio i programmi spaziali americani e influenzare l’opinione pu Partecipa alla discussione

Elon Musk è diventato antipatico a tutti: agli oppositori di Donald Trump, che hanno smesso di comprare le auto Tesla, e ai sostenitori del presidente americano https://energiaoltre.it/ora-grazie-a-elon-musk-tesla-la-odiano-proprio-tutti/… #Tesla #Musk Partecipa alla discussione

Scontro tra Musk e Trump: Elon cancella i tweet, Donald stranamente paziente. L'idea del «nuovo partito» non sfonda - Messaggio recepito dalla Casa Bianca e prove di de-escalation. Donald Trump non attacca con la consueta asprezza verbale il suo ex best buddy: lo tratta da persona mentalmente disturbata ( «un povero ... msn.com scrive

Trump non perdona: "Rapporto finito con Musk". Poi lo minaccia: "Gravi conseguenze se finanzia i democratici" - Il presidente Usa, in una intervista a Nbc News, chiarisce che non vuole ricucire con l'imprenditore. "Ha mancato di rispetto al Presidente" ... Riporta huffingtonpost.it