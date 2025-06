Cosa serve per far passare i Referendum dell’8 e 9 giugno | il quorum di validità

In Italia, per garantire la validità dei referendum sull lavoro e cittadinanza in programma l’8 e 9 giugno, è fondamentale raggiungere il quorum del 50% più uno degli elettori. Con un’affluenza già al 7,41% alle ore 12, la partita è ancora aperta: ogni voto conta! Solo superando questa soglia, potremo influenzare direttamente le decisioni che riguardano il nostro futuro. Continua a leggere per scoprire cosa serve per far passare questi importanti quesiti referendari.

In Italia si sta votando per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Se non si raggiungere il quorum, i referendum dell’8 e 9 giugno non saranno considerati validi. Il quorum è pari al 50% più uno degli elettori, come stabilito dall'articolo 75 della Costituzione. Alle ore 12 di oggi l'affluenza era al 7,41%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? REFERENDUM 8-9 GIUGNO: COSA SI VOTA? Si vota su 5 referendum abrogativi: 4 sul lavoro, 1 sulla cittadinanza. ? Quando: 8 (7-23) e 9 giugno (7-15). Quorum: 50% + 1 degli aventi diritto Ogni quesito è votato separatamente. Ecco di cosa si tr Partecipa alla discussione

Il referendum su cittadinanza e lavoro dell’8-9 giugno 2025 rischia di fallire per astensione. Tra sfiducia, boicottaggi e divisioni politiche, il quorum sembra lontano. Un déjà vu? ? Ecco i precedenti storici e cosa aspettarsi #Referendum2025 Partecipa alla discussione

