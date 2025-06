Cosa ci fa Greta Thunberg a bordo di una nave a poche miglia da Gaza Israele | Tornate indietro non raggiungerete la Striscia

Cosa ci fa Greta Thunberg a bordo di una nave a poche miglia da Gaza? La giovane attivista svedese, nota per il suo impegno ambientalista e per la lotta ai cambiamenti climatici, si sta unendo a un movimento internazionale di solidarietà umanitaria. La sua presenza evidenzia l'importanza di sostenere la popolazione palestinese in un momento di crescente tensione. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questa scelta e quale messaggio vuole trasmettere?

Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu sta cercando di impedire a una nave umanitaria con a bordo, tra gli altri, Greta Thunberg, di raggiungere la Striscia di Gaza. Il Ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che Tel Aviv non permetterà a nessuno di rompere il blocco navale del territorio palestinese. Un blocco finalizzato ad impedire al gruppo palestinese di Hamas di importare armi. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ All’antisemita Greta e ai suoi compagni propagandisti di Hamas lo dirò chiaramente. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cosa ci fa Greta Thunberg a bordo di una nave a poche miglia da Gaza, Israele: “Tornate indietro, non raggiungerete la Striscia”

