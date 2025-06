Cosa abbiamo scoperto sul corpo della donna Giallo di Villa Pamphili colpo di scena

Il mistero dei corpi trovati a Villa Pamphili si infittisce di ora in ora, scuotendo la capitale con un colpo di scena inatteso. La scoperta di una donna e di una neonata in circostanze ancora oscure apre un'indagine carica di suspense, tra supposizioni e domande senza risposta. Cosa abbiamo scoperto finora sul loro passato e cosa cela il silenzio di quel tratto isolato? La verità sta emergendo, e il caso promette di riservare nuovi sorprendenti sviluppi.

Il mistero dei corpi trovati a Villa Pamphili, a Roma, si infittisce di ora in ora. Due vite spezzate: una donna, il cui corpo è stato rinvenuto all’interno di un sacco nero, e una neonata di circa sei mesi, trovata poco distante in mezzo alla vegetazione. Il duplice ritrovamento ha sconvolto la Capitale, dove si cerca ora di ricostruire le ultime ore delle due vittime e capire chi possa averle condotte fino in quel tratto seminascosto del parco, che si trova comunque a pochi metri da una delle arterie cittadine più trafficate, via Leone XII. I primi rilievi parlano di una morte a distanza di poche ore l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it