Cortina d’Ampezzo Le due Olimpiadi | la mostra itinerante che celebra Cortina 1956 e guarda a Milano Cortina 2026

Scopri l’emozione delle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo attraverso la mostra itinerante “Cortina d’Ampezzo. Le due Olimpiadi”, inaugurata il 6 giugno 2025 a Longarone Fiere Dolomiti. Un’esperienza immersiva tra filmati d’epoca, bob originali, torce olimpiche e installazioni multimediali che celebra il passato olimpico del 1956 e guarda al futuro con Milano-Cortina 2026. Un viaggio unico tra storia, sport e paesaggi mozzafiato, destinato a coinvolgere tutta Italia.

Video d’epoca, bob originali, torce olimpiche e installazioni multimediali: è stata inaugurata oggi, 6 giugno 2025, negli spazi di Longarone Fiere Dolomiti, la mostra immersiva “Cortina d’Ampezzo. Le due Olimpiadi”, dedicata alle edizioni invernali del 1956 e del 2026. Un viaggio tra passato e futuro, tra storia, sport, architettura e paesaggio dolomitico, che da Longarone inizierà un percorso espositivo itinerante nelle principali città del Veneto. Mostra sulle Olimpiadi di Cortina: un ponte tra passato e futuro. Promossa da Regione del Veneto, Comune di Cortina d’Ampezzo, Fondazione Cortina, Longarone Fiere Dolomiti, Venicepromex e Sistema Camerale Veneto, la mostra ripercorre due momenti storici unici: le Olimpiadi invernali di Cortina 1956, simbolo della rinascita italiana del dopoguerra, e Milano Cortina 2026, l’edizione del futuro all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Cortina d’Ampezzo. Le due Olimpiadi”: la mostra itinerante che celebra Cortina 1956 e guarda a Milano Cortina 2026

In questa notizia si parla di: Cortina Ampezzo Olimpiadi Mostra

