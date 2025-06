Cortellesi incanta il Borgo | Incontro incredibile

Cortellesi incanta il borgo: un incontro incredibile che dimostra come l’amicizia possa superare anche le ferite più profonde della guerra. La sua spontanea empatia ha trasformato nemici in amici, lasciando tutti senza parole e ricevendo una standing ovation memorabile. Arrivata in anticipo, ha scoperto gli angoli nascosti del borgo e ascoltato con stupore i racconti di speranza e rinascita. Un appuntamento che resterà nel cuore di tutti, un esempio di solidarietà e rinascita.

"Mi avete fatto capire qui che grazie all’amicizia si può superare anche il trauma della guerra. Mi piacerebbe capire come è possibile che i nemici qui diventano amici e stare con voi per scoprirlo". Rondine strega Paola Cortellesi e lei ricambia, raccogliendo una standing ovation che scuote il tendone dello Youtopic, e promettendo di tornare presto. Arriva in anticipo, scopre gli ambienti del borgo, ascolta a bocca aperta il racconto dei ragazzi, si emoziona anche lei alla mitica lavatrice, quella che lava i panni degli studenti "nemici". E poi dal palco si racconta per prima, perfino forzando un vecchio principio di discrezione sul proprio privato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortellesi incanta il Borgo: "Incontro incredibile"

