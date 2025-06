Cortellesi a YouTopic Fest | Disinnescare i conflitti interpersonali si può saper stare insieme è la cura

Paola Cortellesi incanta a Youtopic Fest con il suo messaggio di speranza e solidarietà. Attraverso umorismo, ironia e autoironia, ci invita a riflettere su come disinnescare i conflitti interpersonali e trasformare l’ostilità in amicizia. È un invito a scoprire che, anche nei momenti più difficili, la chiave per superare i traumi e ricostruire legami forti si trova nel saper ascoltare e sorridere insieme. La vera crescita nasce dal cuore aperto.

Arezzo, 8 giugno 2025 – “ Il senso dell’umorismo, l'ironia e l'autoironia sono un dono che può contribuire a disinnescare i conflitti interpersonali”. Commenta Paola Cortellesi. “Mi avete fatto capire qua che grazie all'amicizia si può superare anche il trauma della guerra. Mi piacerebbe capire come è possibile che i nemici qui diventano amici e stare con voi per scoprirlo.” Nel suo racconto all’Angolo del Conflitto, in un vivace dialogo con il pubblico, ha trovato ampio spazio il tema della violenza sulle donne: “da mamma – racconta – cerco di mettere in guardia le giovani donne rispetto al controllo, al possesso, che alcuni uomini esercitano sulle donne, non possiamo chiamarlo amore, anche se a volte possono sembrare segno di grande interesse e passione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortellesi a YouTopic Fest: “Disinnescare i conflitti interpersonali si può, saper stare insieme è la cura”

