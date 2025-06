Corsi Indire Università per i triennalisti | avvio in estate durata 4 mesi conclusione entro 31 dicembre 2025 Pillole di Question Time

Se sei un docente triennalista desideroso di aggiornarti e migliorare le tue competenze, non perdere l'opportunità di partecipare ai nuovi corsi Indire universitari avviati quest’estate. Con una durata di soli quattro mesi e una conclusione prevista entro il 31 dicembre 2025, queste opportunità formative rappresentano un passo essenziale per la crescita professionale. Scopri di più e preparati a una formazione efficace e completa, perché il futuro della scuola si costruisce anche con la giusta formazione.

Nel question time del 5 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della CISL Scuola, è stata approfondita una tematica legata alla formazione dei docenti. In particolare, è stato analizzato l’avvio dei corsi Indire previsti dal DM 75 per i docenti cosiddetti “triennalisti”. L'articolo Corsi IndireUniversità per i “triennalisti”: avvio in estate, durata 4 mesi, conclusione entro 31 dicembre 2025. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Corsi Indire Triennalisti Avvio

Corsi Indire, Tfa, riconferma del supplente per il 2025/26: tutte le info utili sul sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Scopri tutto sulla riconferma dell'insegnante supplente su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26.

Corsi sostegno INDIRE, verso avvio entro giugno per triennalisti e titoli esteri Partecipa alla discussione

Corsi sostegno INDIRE, verso avvio entro giugno per triennalisti e titoli esteri - L’attesa per l’avvio dei corsi INDIRE di specializzazione sull ... in contemporanea sia per i docenti con titoli esteri sia per i triennalisti. L’accesso ai percorsi per questi ultimi ... Riporta orizzontescuola.it

Pittoni (Lega): “Avvio dei corsi Indire entro giugno in contemporanea sia per i titoli esteri che per i triennalisti” - “La domanda più frequente in questi giorni è quando concretamente partiranno i corsi Indire ... avvio definitivo entro giugno in contemporanea, quindi sia per i titoli esteri che per i ... Secondo orizzontescuola.it

FAQ Corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno: le risposte ufficiali del Ministero alle domande frequenti - Rendiamo disponibili le FAQ sui corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno pubblicate dal MIM. Ecco le risposte ufficiali del Ministero dell'istruzione alle domande frequenti degli aspiranti sui pe ... Riporta ticonsiglio.com