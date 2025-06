Corsi gratuiti sull' uso del defibrillatore nuovo appuntamento con la prevenzione al quartiere Rubicone

Se vuoi imparare come salvare una vita, non perdere il nuovo appuntamento con ‘Poche mosse e una scossa’ al quartiere Rubicone. Dopo il successo nelle zone della Valle del Savio e di Cesena, questa iniziativa gratuita ti offre le competenze fondamentali sull’uso del defibrillatore (Dae) in caso di arresto cardiaco. Prenota il tuo posto e diventa protagonista della prevenzione, perché ogni secondo conta.

Dopo il successo dei corsi proposti nei territori della Valle del Savio e del Comune di Cesena, torna ‘Poche mosse e una scossa’, l’iniziativa dedicata all’uso corretto del defibrillatore (Dae) in caso di arresto cardiaco. Il prossimo appuntamento si terrà giovedì 12 giugno, dalle 20:30 alle 23. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Corsi gratuiti sull'uso del defibrillatore, nuovo appuntamento con la prevenzione al quartiere Rubicone

