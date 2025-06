Corsa | come usare le braccia per aumentare velocità e stabilità

Scopri come le braccia, spesso trascurate, possono diventare alleate fondamentali per potenziare la tua corsa. Allenarle correttamente non solo aumenta la velocità e la stabilità, ma ottimizza anche l’efficienza del movimento. Il prof. Simone Pelligra ci svela i segreti per sfruttare al massimo questa risorsa naturale, trasformando ogni passo in un gesto più potente e controllato. Perché, alla fine, la chiave del successo sta proprio nel modo in cui usiamo le braccia.

