Corrilago la 20esima edizione della corsa in Mugello

Il countdown è iniziato: la 20ª edizione della Corrilago, la prestigiosa corsa nel cuore del Mugello, sta per tornare! Il 8 giugno 2025, gli appassionati di running e camminatori avranno l’opportunità di sfidare un suggestivo tracciato collinare tra Barberino di Mugello e Firenze. Un evento che unisce sport, natura e tradizione, pronto a regalare emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti. Non mancate all’appuntamento più atteso dell’anno!

Barberino di Mugello (Firenze), 8 giugno 2025 – Torna la Corrilago, appuntamento amatissimo nel panorama podistico toscano, giunta quest’anno alla 20ª edizione. La manifestazione si svolta domenica 8 giugno su un suggestivo tracciato collinare, con una gara competitiva di 12 km e un percorso ridotto pensato per i camminatori. L’organizzazione è curata dall’ASD Runners Barberino, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Barberino di Mugello e sotto l’egida della Uisp. Corrilago, la corsa del Mugello Nell’ambito della giornata, spazio anche alla spettacolare prova di “Swimrun”, disciplina multidisciplinare che alterna tratti di corsa a tratti di nuoto, e che in parte si sovrappone al tracciato della Corrilago. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corrilago, la 20esima edizione della corsa in Mugello

