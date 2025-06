Corriere dello Sport – il Galatasaray aspetta con i 75 milioni

Il calcio internazionale si infiamma: il Galatasaray aspetta con entusiasmo un’offerta da 75 milioni, mentre Osimhen rifiuta le avances di Al-Hilal e sogna di giocare negli Stati Uniti con il Terzo tempo per il Mondiale per club. La battaglia tra club e giocatori si intensifica, lasciando gli appassionati incerti su quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata saga di mercato. Riuscirà il gigante nigeriano a seguire il suo cuore o la sua carriera prenderà una direzione diversa?

ROMA – L'attaccante nigeriano Osimhen continua a rifiutare il suo trasferimento all' Al-Hilal, ora squadra di Simone Inzaghi che vorrebbe portarlo negli Usa per il Mondiale per club. Gli arabi avevano portato la loro offerta a 75 milioni di euro bonus inclusi, ovvero il valore della clausola del Napoli. Il giocatore ha rispedito al mittente anche l' ultima proposta: ingaggio da 40 milioni a stagione con i bonus, come aveva fatto ieri. Al momento il Galatasaray aspetta ma c'è tempo fino a martedì. Anche i turchi sono disposti a pagare la clausola ma il Napoli non fa sconti e aspetta i 75 milioni.

In questa notizia si parla di: Corriere Milioni Sport Galatasaray

