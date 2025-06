Corri tra le selve | vittoria per i keniani Peter Wahome Murithi e Mwihaki Ruth Gitonga

Un’atmosfera carica di adrenalina e passione ha avvolto la 12esima edizione di “Corri tra le Selve”, dove quasi 300 atleti si sono sfidati in un percorso mozzafiato tra le montagne. La vittoria è andata ai keniani Peter Wahome Murithi e Mwihaki Ruth Gitonga, protagonisti di una gara emozionante che ha confermato il prestigio di questa manifestazione. E così, dopo le gare giovanili, il cuore della competizione ha preso il suo vero slancio…

Quasi 300 atleti complessivamente al via, sabato 7 giugno, della 12esima edizione di “Corri tra le Selve” la gara di corsa in montagna proposta da Polisportiva Colorina e 2002 Marathon Club che ogni anno richiama i migliori interpreti della specialità. Dopo le gare giovanili, il via alla main. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Corri tra le selve: vittoria per i keniani Peter Wahome Murithi e Mwihaki Ruth Gitonga

