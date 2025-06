Coppola Juventus conferme sul promettente centrale del Verona | il club bianconero farà un nuovo tentativo! Cosa può succedere in estate

La Juventus non molla la pista Coppola: il promettente difensore del Verona resta nel mirino dei bianconeri, pronti a presentare un nuovo tentativo in estate. Con le sue recenti prestazioni, tra cui l'esordio in Nazionale, il giovane centrale ha catturato l’attenzione di molte big. Ma cosa accadrà nel calciomercato? La prossima stagione potrebbe riservare sorprese importanti per il futuro di Coppola e della Vecchia Signora. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!

Coppola Juventus, il club farà un nuovo tentativo! Ultime novità sul futuro del difensore: che cosa filtra in vista della prossima stagione. Gli aggiornamenti. Secondo quanto riportato da La Stampa, il calciomercato Juve è sempre sulle tracce di Coppola. Il difensore del Verona, esordiente in Nazionale in Norvegia, è stato uno dei pochi a ben figurare nella bruttissima sconfitta degli Azzurri. La dirigenza della Juventus lo monitora per la prossima stagione e, riferisce il quotidiano, farà un nuovo tentativo in estate. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Coppola Juventus, conferme sul promettente centrale del Verona: il club bianconero farà un nuovo tentativo! Cosa può succedere in estate

Coppola Juventus e non solo, ci prova ora quel club di Premier League! Primi contatti tra le parti: i dettagli - La situazione di Diego Coppola, talentuoso difensore del Verona, si fa sempre più interessante con l'avvicinarsi della prossima sessione estiva di calciomercato.