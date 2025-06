Coppa del Mondo di Tiro con l’Arco le Azzurre conquistano l’argento nel ricurvo femminile a squadre

Le Azzurre riscattano con orgoglio il duro impegno in Turchia, conquistando un prezioso argento nella prova a squadre di ricurvo femminile alla Coppa del Mondo di Tiro con l’Arco. Un risultato che conferma la qualità e la tenacia delle nostre atlete Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Lorenda Spera, protagoniste di una finale emozionante contro le avversarie statunitensi, che hanno…

Antalya, 8 giugno 2025 – Sale sul podio l’Italia in Turchia, in occasione della terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’Arco. Le Azzurre hanno staccato il secondo posto nel ricurvo femminile a squadre. A scrivere la pagina importante in questo sport sono state Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Lorenda Spera. E’ stata una finale combattuta, in cui le Azzurre hanno lottato contro le avversarie degli Stati Uniti. Questi ultimi hanno vinto per 6-2. Nella prima giornata di ieri, Michea Godano aveva ottenuto il quarto posto nel Compound individuale. Stessa posizione, poi oggi, per il Mixed Team (la stessa Di Francesco, con Mauro Nespoli ). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

