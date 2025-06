Controlli sui monti Lattari distrutte 100 piante cannabis

Continuano senza sosta i controlli sui Monti Lattari per contrastare il traffico di droga. Nell’operazione “Continuum Bellum 3”, i carabinieri di Castellammare di Stabia e dello squadrone cacciatori di Calabria hanno scoperto due piazzole illegali, distruggendo 100 piante di cannabis in una vasta area boschiva. Un intervento decisivo per tutelare la sicurezza e il territorio, dimostrando che lo Stato non si ferma davanti a nulla.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue l’attività di contrasto alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti nell’area dei Monti Lattari, con l’operazione “Continuum Bellum 3”. In campo ancora i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria. In una vasta area boschiva di Castellammare di Stabia, i militari hanno scoperto due piazzole di coltivazione di cannabis indica, con un totale di un centinaio di piante in fase avanzata di crescita, alcune delle quali avevano raggiunto un’altezza di oltre un metro e mezzo. Le piante sono state distrutte sul posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli sui monti Lattari, distrutte 100 piante cannabis

