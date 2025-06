Controlli dei Carabinieri | 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri di Pisa intensificano i controlli sulle strade, denunciando 4 persone per guida in stato di ebbrezza e ritirando numerose patenti. Un impegno costante volto a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La tutela della comunità passa anche attraverso queste azioni preventive, fondamentali per prevenire incidenti e promuovere un rispetto serio delle norme.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno intensificato i controlli sul territorio nel corso della settimana, portando a diverse denunce e ritiri di patenti per reati legati alla circolazione stradale e al rispetto delle normative.

