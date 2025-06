Controlli a Catania | chiuso ristorante bio Sanzioni e sequestri per irregolarità nel settore alimentare

Venerdì mattina, Catania ha assistito a un'operazione congiunta della Polizia di Stato che ha portato alla chiusura di un ristorante bio e al sequestro di prodotti irregolari. Un intervento fondamentale per tutelare i consumatori e garantire la legalità nel settore alimentare. Scopriamo insieme i dettagli di questa significativa operazione e le principali sanzioni comminate.

Operazione congiunta coordinata dalla Polizia di Stato. Venerdì mattina, la Polizia di Stato ha guidato un'importante operazione di controllo nel territorio di Catania, finalizzata alla verifica delle autorizzazioni per la vendita di alimenti, alla tracciabilità dei prodotti, alla regolarità dei rapporti di lavoro e al rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'operazione è stata condotta dagli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Divisione Anticrimine della Questura, con la collaborazione dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dei medici del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica e Spresal, del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell' ASP di Catania, insieme agli agenti del settore Annona della Polizia Locale.

