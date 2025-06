Continua lo sviluppo delle funzioni per la salute della batteria dei Pixel

Google non si ferma e potenzia ancora di più le funzionalità dedicate alla cura della batteria dei Pixel. Con aggiornamenti mirati, l'azienda mira a garantire prestazioni ottimali nel tempo e una gestione intelligente dell’energia. Scopriamo insieme le ultime novità che rivoluzioneranno il modo in cui i nostri telefonini si prendono cura di sé stessi, assicurando una durata più lunga e un funzionamento sempre al top. Continua a leggere per restare aggiornato sulle innovazioni di Google in questo settore.

Google continua a lavorare sull'opzione Assistenza per la salute della batteria degli smartphone Pixel, scopriamo le ultime novità al riguardo L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Continua lo sviluppo delle funzioni per la salute della batteria dei Pixel

