Contestazione in piazza Conte e Schlein nel mirino | cos’è successo

Una manifestazione in piazza ha scosso Roma, con attimi di tensione tra sostenitori e oppositori. Conte e Schlein sono finiti nel mirino dei contestatori, mentre le forze di sinistra si mobilitano per lanciare un messaggio forte sulla questione palestinese. Ma cosa è realmente accaduto? Scopriamo i dettagli di questa giornata che ha acceso il dibattito politico e sociale nel cuore della capitale.

Quando Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra Italiana hanno annunciato una manifestazione nazionale a sostegno della causa palestinese, a Roma già si respirava l'aria delle grandi occasioni. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni puntavano a un messaggio semplice ma ambizioso: unire le principali forze della sinistra italiana dietro lo slogan "Stop al massacro, via libera al riconoscimento dello Stato di Palestina". L'appuntamento era fissato in piazza Vittorio, luogo simbolo della capitale multietnica; l'obiettivo politico, invece, era chiaro a tutti: mostrarsi compatti, guadagnare spazio mediatico e incassare qualcosa in vista delle prossime tornate amministrative.

