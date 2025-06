Consiglio ombra Il debutto dopo lo scontro

Dopo uno scontro acceso e un dibattito acceso, nasce "l’altro consiglio", il consiglio-ombra della minoranza. Un nuovo spazio di confronto, non sostituto dell’assemblea ufficiale ma dedicato ad approfondimenti e discussioni con i cittadini. Un’opportunità per ampliare il dialogo e portare le istanze della comunità al centro dell’attenzione, promuovendo trasparenza e partecipazione in un momento cruciale per la vita politica locale.

"Impossibilitati a parlare liberamente in aula, facciamo da noi". A pochi mesi dalla contestatissima approvazione del nuovo statuto e del nuovo regolamento del consiglio comunale, e a pochi giorni dai ricorsi, che saranno discussi al Tar, debutta "l’altro consiglio", consiglio-ombra della minoranza, "non sostituisce certo il consiglio comunale ufficiale - si precisa -: sarà uno spazio in cui approfondire e discutere con la cittadinanza". Promotori del "parlamentino bis" i consiglieri di La Svolta Eliana Capizzi, di Si Può Francesca Colombo e Daniela Tomassetti e di "Cammino Comune" Domenico De Pascale e Raffaela Annetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Consiglio ombra. Il debutto dopo lo scontro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Consiglio Ombra Debutto Scontro

Consiglio ombra. Il debutto dopo lo scontro - "Impossibilitati a parlare liberamente in aula, facciamo da noi". A pochi mesi dalla contestatissima approvazione del nuovo statuto e ... Secondo msn.com

Impianto Edison, scontro in Consiglio - Continua a tenere banco la realizzazione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti di Edison e, in Consiglio comunale, scoppiam la bagarre con l’opposizione che abbandona l’aula. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Scontro in consiglio. Intervengono i ghisa: "Minoranza umiliata" - Scontro in sonsiglio comunale, nella seconda puntata della maratona sul bilancio. Il casus belli è stato un incontro che si... Scontro in sonsiglio comunale, nella seconda puntata della maratona ... ilgiorno.it scrive

Inazuma eleven 14 La leggendaria Inazuma Eleven