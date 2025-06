Consiglieri Trump e Musk si telefonano

In un clima di tensione e incertezza, il futuro tra Donald Trump ed Elon Musk si fa sempre più enigmatico. Venerdì scorso, due dei loro consiglieri si sono scambiati una lunga telefonata, segno che i segnali di un possibile riavvicinamento o di un raffreddamento totale sono ancora confusi. Dopo giorni di attacchi sui social, il silenzio ufficiale alimenta solo dubbi sulla direzione della loro relazione. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per delineare il loro rapporto futuro.

18.30 Il futuro dei rapporti tra Donald Trump ed Elon Musk resta incerto, ma venerdì due dei loro consiglieri si sono parlati al telefono. Lo riferiscono fonti informate del quotidiano Usa Politico. Sia il presidente Usa sia il miliardario sudafricano con cittadinanza Usa, non hanno più scritto post sull'altro dopo giorni di feroci attacchi sui social. "Il futuro dei loro rapporti è totalmente incerto", ha detto uno dei funzionari che ha partecipato alla chiamata. "Trump non ha più postato su Musk,ma non vuol dire che sia contento". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

