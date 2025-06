Conferenza stampa Comolli Juve fissata la presentazione del nuovo direttore generale Data e orario | ecco quando parla

La Juventus si prepara a un nuovo capitolo con la presentazione ufficiale di Damien Comolli come nuovo direttore generale. L’attesa cresce: la conferenza stampa, fissata per martedì 10 giugno alle 11:30 nell’Allianz Stadium, svelerà i piani e le strategie del club per la prossima stagione. Non perdete questa occasione di scoprire le novità che potrebbero rivoluzionare il futuro bianconero. Ecco quando e come seguire l’evento.

Conferenza stampa Comolli Juve: quando parla il nuovo direttore generale del club bianconero. Data e orario dell’appuntamento. La Juve presenta il nuovo direttore generale Damien Comolli. Come comunicato dal club bianconero attraverso i propri canali social, la conferenza stampa di presentazione del nuovo dg è in programma per martedì 10 giugno alle ore 11:30, presso la sala stampa dell’Allianz Stadium. Comolli, già operativo nella nuova dirigenza, rilascerà nella giornata di martedì le sue prime dichiarazioni da dirigente della Juventus davanti ai giornalisti. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Comolli Juve, fissata la presentazione del nuovo direttore generale. Data e orario: ecco quando parla

