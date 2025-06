Concorso Scuola Secondaria PNRR 2 prova pratica | valutazione e modalità di svolgimento In aggiornamento

Se ti appresti a affrontare la seconda prova pratica del Concorso Scuola Secondaria PNRR, è fondamentale conoscere le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione. Questa fase, suddivisa in due parti, richiede preparazione strategica per ottenere il punteggio minimo di 70/100 e avanzare nel percorso di selezione. Scopri ora tutto ciò che devi sapere per affrontare con successo questa sfida.

Il Concorso scuola secondaria disciplinato dal DDG n. 30592024 prevede, per alcune classi di concorso, una suddivisione della prova orale in due parti: la prova orale vera e propria e la prova pratica. Per superare questa fase è necessario ottenere una media di almeno 70100 tra le due prove.

