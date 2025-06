Concorso pubblico per 300 posti nel servizio sanitario per infermiere ostetrica o e infermiere pediatrico Bandi

Se sogni di entrare nel mondo della sanità pubblica e fare la differenza nella vita dei pazienti, questa è l'opportunità che fa per te. L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute di Udine ha aperto un concorso pubblico per 300 posti a tempo indeterminato, rivolto a infermieri, ostetriche e infermieri pediatrici. Non perdere questa chance: scopri come partecipare e costruire il tuo futuro nel settore sanitario regionale.

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine ha indetto un importante concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 300 posti a tempo indeterminato in diversi profili professionali sanitari. Le selezioni sono destinate a vari enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli-Venezia Giulia.

