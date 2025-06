Concorso Dirigenti Scolastici 2023 | pubblicate le graduatorie di merito In aggiornamento

Il concorso per dirigenti scolastici 2023 sta entrando nel vivo: le graduatorie di merito, pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali, segnano un passo importante nel percorso di selezione. Dopo la prova scritta del 30 ottobre 2024 e le prove orali in corso, l’attesa si fa più breve per i candidati. Resta aggiornato su tutte le novità e le successive pubblicazioni, perché il futuro della scuola si costruisce anche con te.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare le graduatorie relative al concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, secondo quanto stabilito dal DM 1942022 e dal DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del concorso si è svolta il 30 ottobre 2024, e attualmente sono in corso le prove orali.

In questa notizia si parla di: Concorso Scolastici Dirigenti Graduatorie

