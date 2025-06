Concorso Comune di Napoli 2025 per assumere autisti | bastano licenza media e patente

Se desideri una carriera dinamica e stimolante, questa è la tua occasione: il Comune di Napoli apre un concorso per 5 autisti, richiedendo solo licenza media e patente. Ma attenzione, i posti sono limitati e le candidature scadono in soli 5 giorni! Scopri subito tutti i requisiti e come fare domanda per non perdere questa chance unica di entrare a far parte del servizio pubblico napoletano. Continua a leggere per svelare ogni dettaglio!

Concorso per assumere 5 autisti al Comune di Napoli: i requisiti e come fare domanda. Ci sono solo 5 giorni di tempo per le candidature. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Concorso Comune Napoli Assumere

Concorso al Comune di Caivano, gli idonei alla premier Meloni: “Abbandonati dopo i decreti” - Il Comitato Idonei al Comune di Caivano lancia un appello alle istituzioni, ricordando come molti candidati siano stati "abbandonati" dopo i recenti decreti.

Concorso Comune di Napoli 2025 per assumere autisti: bastano licenza media e patente - Concorso per assumere 5 autisti al Comune di Napoli: i requisiti e come fare domanda. Ci sono solo 5 giorni di tempo per le candidature. Riporta fanpage.it

Concorso Comune di Napoli 2022, 1.300 nuovi assunti già ad aprile col Milleproroghe - Il Comune di Napoli potrebbe bruciare i tempi del Concorsone 2022 e assumere 1.300 nuovi dipendenti ... alle assunzioni dei vincitori del “Concorso pubblico per il reclutamento di personale ... Scrive fanpage.it

Assunzioni a Napoli per lavorare con i bambini, ecco il concorso pubblico - Chi vuole lavorare con i bambini nel Comune di Napoli deve monitorare frequentemente il sito web istituzionale e anche il portale di reclutamento InPa, da cui poi sarà possibile inviare la propria ... Scrive money.it