concluso il percorso formativo per manager delle pmi

dimostra come l'investimento nella formazione possa fare la differenza nel successo delle PMI. Con un network di professionisti e aziende rafforzato, questa iniziativa rappresenta un passo deciso verso un futuro più competitivo e innovativo per il territorio.

Si è appena conclusa la terza edizione del percorso formativo ‘ Il manager delle PMI ’ promosso da Cna Forlì-Cesena, in collaborazione con Bologna Business School. Un progetto iniziato 5 anni fa come una sfida, che nel tempo si è solidificato ed è diventato un fiore all’occhiello dell’associazione. Temi manageriali sempre attuali, che consentono di leggere ed affrontare i cambiamenti in atto, e docenze di altissima qualità sono un binomio che si è dimostrato vincente. A queste si aggiungono un gruppo di imprenditrici e imprenditori attenti, curiosi e pronti al confronto che hanno portato alla costituzione non di una semplice aula formativa ma di un gruppo coeso che, come nelle edizioni precedenti, continuerà a crescere e a collaborare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it