Conclusa la settima edizione della Fiera delle belle notizie di Vedelago

Concludendo la settima edizione della Fiera delle Belle Notizie di Vedelago, un risultato straordinario si è affermato: oltre l’80% dei protagonisti ha dedicato il proprio impegno a diffondere storie positive e ispiratrici. Un risultato che testimonia il potere delle buone notizie di unire comunità e alimentare speranza, lasciando dietro di sé un segno indelebile di ottimismo. Questa fiera si conferma come un appuntamento imperdibile per chi crede nel potere delle parole positive e del cambiamento.

Un risultato straordinario è stato raggiunto dalla settima edizione della “Fiera delle Belle Notizie”, che si è svolta ieri e oggi (sabato 7, domenica 8 giugno) presso gli spazi della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Giovanni Bosco” di Vedelago, oltre l’80% dei protagonisti ha dedicato il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Conclusa la settima edizione della "Fiera delle belle notizie" di Vedelago

In questa notizia si parla di: Settima Fiera Belle Notizie

Fiera delle belle notizie, al via la settima edizione: «Weekend di festa a Vedelago» - Preparati a vivere un weekend di emozioni e condivisione: sabato 7 giugno, Vedelago si anima con la settima edizione della Fiera delle Belle Notizie, un evento che celebra le storie positive, l’energia e il cuore della comunità.

Vedelago inaugura la settima “Fiera delle Belle Notizie”: un weekend dedicato alle storie che ispirano Partecipa alla discussione

A Vedelago arriva Kate Middleton - A Vedelago, il 7 e 8 giugno 2025, la "Fiera delle Belle Notizie" trasformerà la Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Giovanni Bosco" in un crocevia di emozioni e racconti straordinari. Un evento che ... Segnala polesine24.it

A Vedelago (TV) c'è la 'Fiera delle belle notizie' - A Vedelago (TV) c'è la 'Fiera delle belle notizie' Protagonisti gli studenti di terza media dell'istituto comprensivo del paese nel Trevigiano, che da tre anni compiono una missione davvero ... Da rainews.it

Fiera delle Belle Notizie, atteso a Vedelago il figlio della Premio Nobel per la Pace - VEDELAGO (TREVISO) - Fiera delle Belle Notizie ... i ragazzi delle classi terze medie per 5 giorni a settimana ricerchino belle notizie tra le righe dei quotidiani. Come nelle edizioni precedenti ... Come scrive msn.com