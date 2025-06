Concerti fra boschi e borghi in Emilia-Romagna | gli appuntamenti

Immergiti in un’esperienza unica tra boschi e borghi dell’Emilia Romagna con la rassegna “In mezzo scorre il fiume”. Questo evento musicale porta note e emozioni lontano dalle rotte più affollate, riscoprendo la magia dei luoghi nascosti e suggestivi. Prepara le tue orecchie a un viaggio sonoro indimenticabile, dove la musica risuona tra le meraviglie di natura e storia. Scopri il programma e lasciati conquistare da questa avventura fuori dal comune.

La musica risuona là dove scorre il fiume. Torna la rassegna 'In mezzo scorre il fiume' che porta i concerti fuori delle rotte più battute. Il programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerti fra boschi e borghi in Emilia-Romagna: gli appuntamenti

Quali sono i Comuni coinvolti - Il festival, giunto alla sua sesta edizione, con oltre 20 eventi - tutti gratuiti - si snoda nei territori di 15 comuni tra l’Emilia, la Romagna e la Toscana: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casalfiu ... Da ilrestodelcarlino.it

